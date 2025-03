Thesocialpost.it - Polegge, incidente in Marosticana: 32enne travolto e ucciso davanti casa

Una tragedia si è verificata all’alba di oggi, venerdì 7 marzo, in strada, nella frazione di. Un uomo di 32 anni, di origine nigeriana, è stato investito eda un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del Suem 118, ma nonostante gli sforzi dei medici, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato proprioall’abitazione della vittima.Carabinieri e polizia sono giunti sul luogo dell’per gestire la situazione, cercando di calmare i familiari e gli amici del, profondamente scossi dall’accaduto. La polizia locale ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.