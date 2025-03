Game-experience.it - PlayStation Studios, il nuovo team di Los Angeles sta lavorando ad un gioco multiplayer?

sembra intenzionata a proseguire con i giochi live service, nonostante alcune recenti cancellazioni. Uncon sede a Losstarebbe infattiad un progettocooperativo, come emerge da recenti annunci di lavoro pubblicati da Sony. Il titolo dovrebbe essere di conseguenza una nuova IP, quindi qualcosa di completamente inedito, e potrebbe avere elementi tipici dei giochi hero shooter o action co-op.Come riportato da Tech4Gamers, gli annunci di lavoro confermano chiaramente che il progetto avrà una forte componente online. L’inserzione per un Game Systems Designer richiede esperienza nel design di gameplaycooperativo, suggerendo che la collaborazione tra giocatori sarà una meccanica centrale. Un’altra offerta per un Senior Gameplay Engineer sottolinea l’importanza del networking, confermando così la presenza di funzionalità online.