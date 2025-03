Secoloditalia.it - Più parla, più perde pezzi: Schlein si fa scippare una senatrice perfino dal “fantasma” di Renzi…

Lo strappo è annunciato come sofferto e doloroso, ma dalle parole delladel Pd, Annamaria Furlan, si comprende che il senso di liberazione per l’addio al Pd è palese. L’ex segretaria della Cisl passa con Italia Viva di Matteo Renzi, il partito dalle percentuali ormai “bolzanine” di consenso. “È una scelta sofferta, maturata dopo una lunga riflessione. Ringrazio le colleghe e i colleghi e la segretariaper questi due anni importanti di lavoro ma la mia decisione purtroppo non poteva più attendere”, afferma la Furlan in un’intervista al Corriere della Sera., Renzi sorride“Il tema del lavoro è per me caratterizzante, rappresenta l’impegno di una vita: purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelle scelte che il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni, penso per esempio al salario minimo legale.