Ilgiorno.it - Pioltello, prove di rinascita: "Grazie al superbonus il Satellite ha svoltato"

C’era una volta il Bronx chiuso fra quattro strade e paradossalmente aperto al mondo. Casermoni anonimi come alveari che hanno inghiottito migliaia di invisibili fra illegalità e degrado. Spaccio e sub-affitti in condizioni al limite. Un decadimento che il, borgo nato per essere una Milano 2 e diventato un ghetto, vuole lasciarsi alle spalle. Fra i palazzoni del quartiere multietnico a 16 chilometri dal Duomo si parlano ancora più di 100 lingue, tante quante le popolazione che vi abitano. Prima è stato l’approdo della grande ondata migratoria interna, dal Sud alla ricerca di un posto fisso nelle fabbriche lombarde, poi di quella sulle rotte internazionali. In alcuni condomìni le famiglie italiane sono due su 24. Ora, il rione-laboratorio di integrazione vive una rivoluzione scattata con i cantieri del bonus edilizio 110.