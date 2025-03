Lanazione.it - Pieve a nuovo con il Polittico. Porta a vetri per ammirarlo

Si muovono con passo felpato sui ponteggi. "Accarezzano" le colonnine di arenaria "malate": se ne prendono cura fino a quando non sarà completato il restauro di ogni pietra della facciata della: a Natale il grande evento, atteso dalla città, evocato e ora reso possibile dalla generosità di Patrizio Bertelli che ha donato, a titolo personale, un milione di euro e messo così in moto il cantiere. Ma non è la sola novità che segnerà "l’anno speciale" come lo ha definito don Alvaro Bardelli, parroco della, al fianco del vescovo Andrea nel giorno dell’avvio dei lavori. No, ci sono altre iniziative allo studio, mentre una è già in dirittura di arrivo e di grande impatto. È la realizzazione di "una bussola in vetro che consentirà di ammirare anche da fuori l’interno dellae dunque pure il capolavoro del Lorenzetti in tutta la sua luce e i suoi colori", annuncia don Alvaro, grato ai benefattori del Rotary Club, protagonisti del progetto esecutivo (si attende solo l’ok della Soprintendenza) e della raccolta fondi per l’allestimento del sistema simile a quello che nella basilica di San Francesco rende possibile, un "assaggio" ai visitatori della meraviglia degli affreschi di Piero della Francesca e delle opere custodite nella chiesa.