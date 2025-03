Puntomagazine.it - Piero De Luca (Pd): “Piena condivisione su Vincenzo Napoli, figura di garanzia e competenza, per la Presidenza della Provincia”

Leggi su Puntomagazine.it

Il Partito Democratico di Salerno converge sulla candidatura dialla: l’obiettivo è rilanciare crescita e sviluppo per il territorio.Si è svolto questa sera un incontro del Partito Democratico a Salerno, alla presenza dell’on.De, del segretarioleLuciano, dei consiglierili e dei sindaci del territorio. Al centro del confronto, la candidatura allain vista delle elezioni del prossimo 6 aprile.Nel corsoriunione, il dibattito è stato approfondito e costruttivo, con un focus sullo stato di attuazione delle politiche e delle azioni locali. Tutti gli amministratori presenti hanno ribadito la necessità di non disperdere i risultati finora raggiunti e di rilanciare il percorso di crescita, investimenti e sviluppo per il territorio.