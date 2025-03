Pierce Brosnan su un possibile ritorno come James Bond | Come potrei non essere interessato?

Leggi su Cinefilos.it

su un: “non?”fa ormai parte del panorama culturale da oltre 60 anni. Sean Connery è stato il primo attore a vestire i panni dell’iconica spia britannica nel film Agente 007 – Licenza di uccidere del 1962, seguito poi da una manciata di altri attori, tra cui George Lazeny, Roger Moore, Timothy Dalton,e, più recentemente, Daniel Craig.ha interpretato 007 per un totale di 4 film, debuttando nel ruolo del personaggio in GoldenEye del 1995.Il suo primo capitolo fu ben accolto dalla critica e fu un successo al botteghino, incassando oltre 356 milioni di dollari in tutto il mondo, un netto miglioramento rispetto ai film didel decennio precedente. Tuttavia, non tutti i successivi film di, tra cui Il domani non muore mai (1997), Il mondo non basta (1999) e La morte può attendere (2002), sono stati in grado di raggiungere le stesse vette, e l’ultimo capitolo diha ottenuto recensioni contrastanti.