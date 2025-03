Piantedosi | +44% stalking e revenge porn

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 "Lo scorso anno ci sono stati 2.746 ammonimenti percon un aumento del 44% mentre 5.858 sono stati gli ammonimenti adottati per violenze in ambito domestico con incremento del 126% rispetto all'anno precedente". Così il ministro dell'Internodopo il CdM che ha approvato il Ddl sul reato femminicidio. "Impegno crescente" per più luoghi di ascolto vittime in questure e caserme. La ministra dell'Università Bernini: "Stanziamo subito 8,5 mln" per sportelli antiviolenza negli atenei.