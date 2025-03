Quotidiano.net - Pianeta ’Didacta Italia’. Firenze capitale della scuola del futuro

Leggi su Quotidiano.net

Una finestra aperta sul mondoe dell’educazione. Dal 12 al 14 marzo, per l’ottava volta, ospita alla Fortezza da Basso,, la fiera dedicata alla formazione che, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, trasforma la città nelladel. La manifestazione, organizzata daFiera si conferma l’evento più importante dedicato alla formazione e l’innovazione del mondo. Un evento in costante crescita grazie a un prezioso lavoro di squadra, come sottolinea Lorenzo Becattini, presidente diFiera. "Ovviamente – afferma – c’è tutto il nostro impegno, ma è necessario ringraziare i partner, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università eRicerca, INDIRE, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e tutte le istituzioninostra regione.