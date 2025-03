Panorama.it - Philip Morris lancia Zyn. Ecco di cosa si tratta

Leggi su Panorama.it

Da secoli l’uomo ha imparato a coltivare il tabacco, essiccarne le foglie, arrotolarle e fumarle. Per decenni si è pensato addirittura che le sigarette avessero proprietà benefiche per curare alcune patologie, tanto che nell’Ottocento i medici le prescrivevano come rimedio. Ad oggi la loro nocività è indiscussa; in tal sensoè al lavoro da oltre dieci anni per ridurre i prodotti a combustione di tabacco. Ieri l’azienda ha annunciato il lancio in Italia di Zyn, sacchetti di nicotina senza tabacco che non rilasciano odore. Pasquale Frega, presidente diItalia, sottolinea come questo supporti l’obiettivo di un futuro senza fumo, “dove le sigarette saranno visibili solo nei musei”. L’idea si ispira a quanto già sperimentato in Svezia negli ultimi tre decenni, dove la popolazione ha sostituito le bionde con lo snus, un prodotto analogo a Zyn a base di nicotina per uso orale.