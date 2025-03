It.insideover.com - Petrolio, diamanti, miniere: perché tutti vogliono fare affari con i talebani

La Russia li ha invitati all’ultimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo. La Cina è stata la prima nazione a nominare un ambasciatore in Afghanistan dopo il loro ritorno al potere. L’India ritiene che glicon Kabul debbano continuare, anzi, se possibile migliorare per tenere il passo con i maxi investimenti di Pechino. Mentre l’Occidente cerca ini modi di isolarli, isono corteggiati dalle due principali potenze dell’Asia, da Vladimir Putin e da altri Paesi in via di sviluppo, desiderosi di ritagliarsi uno spazio d’azione all’interno di una nazione ricca di risorse naturali e minerali strategici. Prima che itornassero al potere nell’agosto 2021, l’economia afghana si basava principalmente sugli aiuti esteri e la corruzione era dilagante. L’instaurazione del nuovo Governo ha mandato il sistema in tilt, visto che i miliardi un tempo garantiti dai fondi internazionali sono stati congelati e che decine di migliaia di afghani altamente qualificati sono fuggiti dal Paese.