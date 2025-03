Ilpescara.it - Pescara-Lucchese 4-1, 106 giorni dopo il Delfino sbanca l'Adriatico! Cronaca, tabellino, voti

Tutto perfetto per il. Grazie alla prima doppietta in C di Luca Valzania, al debutto con gol incluso di Antonio Arena (con 16 anni e 25è il giocatore più giovane di sempre a esordire e segnare nel girone B) e al nuovo sigillo di Andrea "Provvidenza" Ferraris, il106