Perugia Parità di Genere in Umbria | dai dati alle politiche attive

La Sala Sant’Anna ha ospitato il convegno “Le donne oltre i numeri:ufficiali per lediin”, un appuntamento promosso dal Comune dicon il supporto dell’Assessora all’Istruzione e ai Servizi al Cittadino, Francesca Tizi, in collaborazione con ISTAT e l’Università degli Studi di.L’iniziativa ha fornito un’occasione cruciale per riflettere sullo stato delladinella regione, analizzandoconcreti e il ruolo chiave dell’Ufficio Statistica del Comune dinel delinearepubbliche mirate ed efficaci.Una Regione ancora indietro sulladiL’analisi delle relazioni presentate ha evidenziato come l’debba ancora colmare un significativo divario rispetto ad altre regioni italiane. Le disuguaglianze persistono in vari ambiti: occupazione, accesso ai ruoli di responsabilità, percorsi educativi e sicurezza delle donne.