Perugia a caccia del primo bis. Cangelosi studia bene le scelte

Tre gare in sette giorni chiamano il turn over. La rosa, adesso quasi al completo, consente adi poter valutare e scegliere con più serenità. Quali saranno i calcoli del tecnico biancorosso? La sfida più vicina è sempre quella più importante a prescindere dall’avversario? Sulla carta la gara più complessa delle tre è quella di martedì al "Curi" contro la Torres, ma con un successo contro il Milan Futuro, domani, la pratica salvezza potrebbe dirsi quasi archiviata. Ilva adel bis, delle due vittorie consecutive che non ci sono mai state in questa stagione. L’allenatore sicuramente opterà per la migliore formazione domani, con leche dipenderanno anche dalle condizioni di alcuni giocatori. Giraudo non è al meglio, si può quindi ipotizzare un impiego di Leo contro i rossoneri in attesa di recuperare il terzino per martedì.