Iltempo.it - “Perturbazione e cambiamento”. Sottocorona, la data che stravolgerà davvero il tempo

Ildel meteo è dietro l'angolo e Paolo, meteorologo di La7, snocciola tutti i segnali che portano allo stravolgimento delin questo marzo dalle alte temperature: “Abbiamo vari attori su questo scenario. Le nuvole presenti soprattutto sulla parte sud-occidentale dell'Italia. Qualcuna che è entrata, e questo è un segno, nella zona di alta pressione che c'era, in parte c'è ancora sull'Europa, è in attesa di entrare in scena questa. Quanto ci metterà a entrare in scena?”. Ed ecco nello specifico le previsioni delgiorno per giorno: “Nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo, questa nuvolosità dà piogge, soprattutto sulla parte meridionale della Sardegna, anche consistenti, soprattutto molto estese in Sicilia, anche forti localmente, e su parte della Calabria.