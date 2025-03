Ilrestodelcarlino.it - Perseguita l’ex e l'aggredisce davanti a un negozio, arrestato 60enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto Sant'Elidio (Fermo), 7 marzo 2025 – Non si rassegnava alla fine della loro relazione eva la sua ex ormai da tempo con messaggi, minacce di morte, pedinamenti e aggressioni. Per lui, alla fine, sono scattate le manette. È accaduto durante le prime ore del pomeriggio dell’altro ieri, quando i poliziotti della questura di Fermo, su richiesta di una 40enne che era stata appena aggredita dalcompagno, sono intervenuti a Porto Sant’Elpidio perché l’uomo, undel posto, l’aveva spintonata più volte. La donna ha dichiarato agli agenti che ormai, da diverso tempo, il suo ex, mai rassegnato alla fine della relazione, la chiamava e le mandava numerosi messaggi, tanto che era stata costretta a bloccare il suo numero per non ricevere più chiamate. L’uomo dapprima aveva inviato frequenti e continue mail contenenti minacce di morte e insulti, e, successivamente, bloccato anche sugli indirizzi mail, si era presentato quotidianamente e con minacciosa insistenza sotto casa della 40enne, al fine di recapitare lettere minatorie e alquanto offensive, scritte a mano e depositate nella cassetta della posta.