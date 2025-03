Lanazione.it - Perfetta per ogni necessità: pinza telescopica Kekoy con luce integrata (-11% su Amazon)

Leggi su Lanazione.it

Ladiè un prodotto pieghevole e multifunzione, perfetto per raccogliere oggetti senza piegarsi, afferrare rifiuti o recuperare oggetti da luoghi difficili da raggiungere. Con una struttura in alluminio leggera e resistente, mascella antiscivolo e testa rotante a 90°, garantisce massima praticità per uso domestico, esterno e per persone con mobilità ridotta. Pensa che la puoi acquistare sua soli 15,19€ grazie all’offerta a tempo con sconto dell’11%, è un’opzioneper chi cerca un aiuto pratico e funzionale nella vita quotidiana. Comprala al miglior prezzo sudiin offerta su: prezzo shock su, costa 15,19€ La lunghezza di 82cm permette di raccogliere oggetti senza sforzare la schiena o inginocchiarsi.