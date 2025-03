Liberoquotidiano.it - "Perdi Sinner e trovi Djokovic". Dopo la squalifica, la frase che scatena il caos

Leggi su Liberoquotidiano.it

Segnali di ripresa importanti per Novakin vista del torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 più importanti dell'anno. Il serbo ha recuperato bene,l'infortunio che lo costrinse a ritirarsi al termine del primo set della semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev. Nole ha guarito i problemi alla gamba sinistra e si è ripresentato in campo all'ATP500 di Doha, dove ha però perso all'esordio con Matteo Berrettini. Da lì i dubbi sulla sua presenza in California, eppureci sarà. Il tutto, per la gioia di un ex-campione come Andy Roddick, che fu numero 1 del ranking per tredici settimane, a cavallo tra il 2003 e il 2004. Roddick commenta così il momento diall'interno del suo podcast Served with Andy Roddick: “Novak è stato fantastico in Australia.