Anteprima24.it - Percorsi ciclabili, nuova frontiera turistica per Bucciano: ecco il progetto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa mobilità in bicicletta quale pratica da diffondere nel quotidiano nonché quale chiave per promuovere la conoscenza del paese in ottica di crescita.È unambizioso ed avvincente quello che prenderà forma nel territorio del Comune disu iniziativa della locale Amministrazione cittadina guidata dal sindaco Pasquale Matera.Bicicletta e, con tutto il loro contorno di infrastrutture, il cuore di “Pedalare per vivere e conoscere il territorio di”, progettualità predisposta su iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport.Previsti, da parte dell’Ente comunale, l’acquisto di bici elettriche, l’installazione di rastrelliere e di colonnine di ricarica delle e-bike, l’installazione di totem interattivi touchscreen in punti strategici del paese quali le prossimità delle scuole, della Casa comunale, del campo sportivo e dei parcheggi posti ai due estremi del paese.