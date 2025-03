Notizie.com - Perché la mafia turca aveva “scelto” l’Italia come base per attentati e omicidi: arrestato un altro uomo di Baris Boyun

Leggi su Notizie.com

Sono rimasti attivi per molto tempo sul suolo italiano e, proprio dal nostro territorio avrebbero ordinatoedterroristici in tutta Europa.laperundi(CANVA FOTO) – Notizie.comQuesta mattina la polizia di stato, coordinata dall’Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Milano, ha notificato una nuova ordinanza di misura cautelare nei confronti di uno dei componenti della, capeggiata dal boss.L’di 37 anni, già in carcere a seguito di un maxi blitz avvenuto lo scorso 22 maggio, è accusato di essere il mandante, insieme a, di uno avvenuto a Berlino il 10 marzo 2024. Con ogni probabilità le indagini andranno avanti per chiarire tutti i ruoli e le responsabilità del gruppo mafioso.