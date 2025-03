Panorama.it - Perché in Europa siamo passati dall’auto elettrica... al carro armato

L’ultimo comandamento di Ursula Von der Leyen è per l’appunto questo: “Una potenza di fuoco da 800 miliardi” per armare l’contro la minaccia russa. Dove si debba andare a prendere questa montagna di denaro, in un continente già prostrato dalla crisi economica, occupazionale e demografica, fa parte di un piano scritto sulle nuvole. Parte di questi soldi andrebbero presi a debito, un’ulteriore zavorra sulla pelle delle future generazioni. Circa 94 sarebbero poi dirottati dal fondo per la coesione, che in teoria servirebbe a favorire la crescita dei paesi più poveri d’. Ma oggi, la crescita è un optional: ci sono altre priorità. Non più la transizione ecologica, con la quale si baloccavano i membri del Politburo di Bruxelles mentre il mondo s’imbastardiva a loro insaputa. Non più l’emergenza sanitaria, non più gli eurodeliri legati ai vincoli di bilancio, che per anni hanno soffocato la crescita sull’onda dell’ideologia “zero debito”.