Formiche.net - Perché all’Europa non conviene indebolire il rapporto transatlantico. Il monito di Manciulli

Negli equilibri geopolitici attuali, l’Europa si trova schiacciata tra due forze: da un lato la crescente assertività militare della Russia, dall’altro le insicurezze nel dibattito europeo sul. Andrea, direttore delle Relazioni istituzionali della fondazione MedOr, lancia un: l’Ue ha un’economia solida e un sistema sociale avanzato, ma non può difendersi da sola. Serve una politica di sicurezza comune, capace di rispondere alle sfide che vanno dall’Ucraina al Sahel, fino alle nuove rotte strategiche dell’Artico.L’Unione europea ha impresso una decisa accelerazione alla costruzione di una sua dimensione della difesa. Le iniziative intraprese di recente vanno nella giusta direzione?L’Europa ha oggi l’opportunità di fare una scelta di fondo, in un momento nel quale le minacce non sono confinate a un singolo quadrante, ma si moltiplicano un po’ dappertutto intorno a lei.