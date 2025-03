Ilfattoquotidiano.it - Perché all’Europa conviene avvicinarsi alla Cina se vuole riarmarsi

di Gianluigi Perrone*Gli Stati Uniti viaggiano nella direzione di una guerra commerciale che potrebbe avere un effetto boomerang verso la propria economia. Diversi osservatori americani criticano la visione di Trump giudicata a breve termine riguardo all’uso delle tariffe contro Canada, Messico,e Europa.In particolare quest’ultima, in vista delle intenzioni di riarmo, a prescindere dei dubbi sulla spesa di 800 miliardi, dovrebbe tenere in considerazione che uno dei materiali principali per la produzione di armi, il tungsteno, è controllato quasi totalmente d, che ha strategicamente preso di mira l’industria del tungsteno e fermato tutte le esportazioni verso gli Stati Uniti in risposta alle nuove tariffe di Trump. Larappresenta circa l’80% della produzione mondiale di tungsteno, che non viene estratto commercialmente negli Usa dal 2015.