Iodonna.it - Per l'8 marzo, un atto di solidarietà che fa la differenza da parte di donne che lavorano in Polizia, Vigili del fuoco e istituti sanitari

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione DonatoriNati –di Stato ha organizzato un’importante iniziativa di donazione di sangue presso l’Ospedale San Camillo Forlanini. Con il supporto dell’IRCCS Spallanzani e della Croce Rossa Italiana, l’iniziativa ha visto lacipazione in prima linea delledelladi Stato, deidele del personaleo, sottolineando l’importanza di questo gesto di. Donare il sangue: a chi serve e come fare guarda le foto Leggi anche › Non solo mimose ma parità: gli eventi per la Giornata della donna (e non chiamiamola Festa) › Che senso ha la Giornata della donna? Iniziative, mostre ed eventi per un 8consapevole L’iniziativa ha messo in luce il valore della donazione di sangue comealtruista, capace di salvare vite e coinvolgere anche le nuove generazioni.