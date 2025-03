Tpi.it - Per l’8 marzo il progetto “Io per Lei” di Protection4kids lancia l’iniziativa “Noi Siamo Qui” contro la violenza di genere e la cultura dello stupro

L’8, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si celebra la lotta per i diritti delle donne, ma la vera sfida è contrastare ladi365 giorni all’anno. Una donna su tre nel mondo subiscefisica o sessuale, almeno una volta nella vita. “Prevenire e contrastare ladiè un dovere collettivo e quotidiano, non solo l’ 8. Insieme poscontrastare un sistema che giustifica lale donne. L’idea di questo‘NoiQui’ nasce dal dovere morale che abbiamo di promuovere i diritti, i servizi e la libertà per tutte, in maniera accessibile, nei luoghi e nei locali pubblici, 365 giorni all’anno”, afferma Annachiara Sarto, Direttrice di.Servono iniziative concrete e tangibili alla portata di tutte” continua la Sarto.