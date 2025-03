Per Giorgia Meloni Putin è come Pietro Savastano di Gomorra | Mo’ ce ripigliamm tutt chell ch’è o nuost

Leggi su Open.online

Cosa vuol dire difesa? «Non solo riarmo», ha fatto notare la premierai suoi omologhi riuniti al Consiglio Ue straordinario indetto ieri con cui gli Stati membri hanno approvato il piano di riarmo da 800 miliardi proposto dalla Commissione. Citata da Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, il capo del governo afferma di essersi «permessa di segnalare che il concetto di difesa sia un tantino diverso dal semplice nome dato al progetto di oggi, non dobbiamo solo parlare di riarmo, dobbiamo parlare di materie prime, di infrastrutture critiche, di cybersicurezza, la nostra autonomia strategica, i settori dove investire riguardano una serie molto ampia di domini».Il principale avversario si chiama Vladimircontro cui l’Europa non ha più lo scudo protettivo offerto dagli Usa, avvicinatisi alla linea russa per convincere l’Ucraina ad accettare un cessate il fuoco anche a condizioni sfavorevoli.