Fanpage.it - “Per fare una doccia ho dovuto chiedere a mia sorella di videochiamare i miei figli”: lo sfogo di una mamma single

Leggi su Fanpage.it

Una donna ha condiviso la videochiamata fatta alladi due bambini, per aiutarla a distanza a prendersi del tempo per sé. "Mianon ha neanche un momento per farsi unaed è davvero triste che nessuno l'aiuti".