Ilfattoquotidiano.it - “Penso che la nostra sia una delle band più incomprese della storia del rock. I discografici mi dicevano ‘dai al pubblico quello che vuole’ ma io rispondevo ‘non me ne frega un caz**”: parla Billy Corgan

che gli Smashing Pumpkins siano unapiùdel”. Chi lo dice? Il leaderospite di Joe Rogan. Ce lo racconta RollingStone.it. Secondo“presto i Nickelback e i Creed andranno incontro a un’età dell’oro.” perché, spiega, dopo essere “sopravvissuti” alle critiche e all’odio, ora di loro si dice ‘hanno scritto tante belle canzoni'”.E degli Smashing Pumpkins? Sono, appunto, “incompresi”. “che abbia molto a che fare con i problemiGenerazione X – dice il musicista – E ha molto a che fare con quel rapporto con i media che ho stabilito da molto giovane, quasi giocando un bel gioco (.) Perché pensavo che facesse tutto schifo, allora dicevo, ‘tratterò tutto questo come un gioco perché mi sembra divertente’. Non avevo capito che ci saremmo trovati in una cultura che avrebbe sviluppato una sorta di attrazione per chi avrebbe voluto immolarsi sulla pubblica piazza.