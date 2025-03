Pensioni anticipate 2025 opzione donna e class action | l’intervista a Perfetto

Leggi su .com

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato relativamente alle ultime notizie sulleun articolo concernente la dibattuta misura, moltissime lavoratrici ‘capitanate’ dalla responsabile del CODS, Orietta Armiliato, stanno cercando di muoversi nei confronti dell’Inps per fare una. Lo scopo quello di far sì che la misura torni fruibile alle donne e non resti una misura percorribile solo sulla carta, perché a conti fatti ormai la nuovaé divenuta una misura pressoché impossibile da usare. Ai paletti si é aggiunta anche, si teme, l’interpretazione erronea della legge da parte dell’Inps che sta respingendo moltissime domande, in quanto fa distinzioni tra le licenziate, escludendo quante hanno un tavolo di crisi in monitoraggio, e ricomprendendo solo quelle con un tavolo di crisi aperto al MISE.