Pediluvio tra sacro e profano | un rito di benessere dai molti benefici

Non esiste forse un gesto dal fascino più antico e sacrale del. Un gesto e un’attenzione che nonne e zie si dedicavano, in un’epoca nemmeno troppo lontana dove la skincare serale era pura fantasia. Davanti alla televisione, per dare sollievo a piedi e gambe stanchi dopo giornate di lavoro, per rinfocolarli dal freddo o, al contrario, rinfrescarli, o semplicemente per rilassarsi davanti alla tv o ammorbidire i calli. Il semplicecon bicarbonato era un vero momento spa nelle case di molte donne italiane. Spesso sottovalutato. Conviene, invece, farlo tornare a consuetudine quotidiana. Perché portatore di. Scopriamo la sua storia, il suo significato, come eseguirlo al meglio e quali sono iche può portare.