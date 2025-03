Digital-news.it - Pechino Express riparte con ascolti record su Sky NOW: debutto più visto di sempre con sfide infuocate

CONLO STRAORDINARIO VIAGGIO DIPIÙDISU SKY: 518MILA SPETTATORI TV, +4% RISPETTO ALLO SCORSO ANNOIl conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru inaugurano la corsa di quest’anno “fino al tetto del mondo”Tappa 1, 140 km da Pinagbuyutan Island a Tay Tay (Filippine): esordio faticoso e già agguerritissimo per le 9 coppie, primo verdetto della busta neraZaini in spalla e scarpe ben allacciate, le nove coppie dihanno già cominciato a correre con l’obiettivo di arrivare “fino al tetto del mondo”, come recita il claim della stagione appena appena partita. Ed è stata una partenza “col botto”, nella gara già piena di rivalità ma anche sul fronte degli. La prima serata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti segnato il migliordida quando lo show è su Sky: media serata di 518mila spettatori tv, in crescita del +4% rispetto aldella scorsa stagione (2,3% di share, 912mila contatti - in crescita del +8% rispetto a un anno fa - e il 57% di permanenza).