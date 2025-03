361magazine.com - Pechino Express: come è andata la prima puntata 2025

In onda ieri, 6 marzo, laZaini in spalla e scarpe ben allacciate: le nove coppie dihanno già iniziato la loro avventura con l’obiettivo di arrivare “fino al tetto del mondo”,recita il claim di questa nuova stagione. E il debutto è stato esplosivo, non solo per la competizione accesa ma anche per gli ascolti.Il viaggio è iniziato con una tappa di 140 km nel cuore verde delle Filippine, dall’isola di Pinagbuyutan a Tay Tay, passando per Pularaquen, dove i Primi Ballerini hanno conquistato l’immunità firmando il Libro Rosso. Il primo verdetto della Busta Nera ha stabilito che la tappa non era eliminatoria, consentendo a tutte le coppie di proseguire la corsa nella prossima.Leggi anche:, tutto quello da sapere sulla nuova stagioneLa competizione è partita subito con il botto: senza mappe né zaini, i viaggiatori hanno dovuto affrontare lamissione per recuperarli.