Movieplayer.it - Pechino Express 2025, paura per Giulio Berruti: "Hanno detto all'autista di investirmi. Stavo per morire"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore e concorrente de Gli Estetici ha raccontato di aver rischiato di essere investito nella prima puntata di. Scontro acceso con Nathalie Guetta e Vito Bucci davanti a Costantino della Gherardesca. Momenti di tensione durante la prima puntata di, andata in onda ieri sera su Sky Uno., in coppia con Nicolò Maltese (Gli Estetici), ha raccontato di aver rischiato di essere investito dalla macchina su cui viaggiavano Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti). Secondo l'attore e compagno di Maria Elena Boschi i due avversari avrebbero esortato l'a non fermarsi, nonostante lui si trovasse in mezzo alla strada con le braccia aperte per bloccarli. "Ho rischiato di", ha dichiarato, visibilmente scosso, davanti al conduttore del reality Costantino della Gherardesca.