Pechino Express 2025 le pagelle della prima puntata | Medagliati da podio 10 Atlantiche strateghe 6

Giovedì 6 marzo è andata in onda ladi: riaprono così le porte di uno dei viaggi più avventurositv, capace di regalare agli spettatori viste mozzafiato e dinamiche che misurano la complicità, il coraggio e l’astuzia delle 9 coppie in gara.Come sempre, il padrone di casa e CostantinoGherardesca, che insieme all’inviato speciale Fru accompagna i concorrenti attraverso le sfide e i chilometri tra tappeti e libri rossi. Ecco le.Costantino e Fru, sempre ottimi conduttori, (9)Anche in questa edizione di, CostantinoGherardesca e Fru riprendono i ruoli di conduttore e inviato per aiutare le coppie a misurarsi nelle prove lungo il percorso di gioco.Nella, tra siparietti, ricerca degli zaini, buste nere quasi dimenticate e cibo di dubbia digeribilità, Costantino e Fru sono apparsi in linea con le aspettative.