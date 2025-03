Panorama.it - Pechino Express 2025. Cosa è successo nella prima puntata

Leggi su Panorama.it

ha debuttato con numeri straordinari, registrando 518mila spettatori su Sky Uno/+1 e on demand, con un incremento del 4% rispetto alla scorsa edizione. Lo share ha raggiunto il 2,3%, mentre i contatti totali sono saliti a 912mila, segnando una crescita dell’8%. Anche sui social l’entusiasmo è stato palpabile, con 76mila interazioni Social TV Audience e oltre 121milarilevazione Same Day 24/7. Su X, i nomi più discussi della serata sono stati quelli di Nathalie, Dolcenera e Vito, insieme alle coppie più seguite come i Cineasti, i Magici, le Atlantiche e gli Estetici.Il primo tratto del viaggio ha portato i concorrenti a percorrere 140 km nelle Filippine, tra natura incontaminata e prove impegnative. La gara è iniziata senza zaini né mappe, costringendo i viaggiatori a risolvere un enigma su Magellano per recuperarli.