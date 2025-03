Lanazione.it - Pd: “Ghinelli aderisca alla manifestazione «Una piazza per l’Europa» a favore di un Europa forte, coesa e solidale

Arezzo, 7 marzo 2025 – Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo sollecita con forza il Sindaco di Arezzo, Alessandro, a partecipare"Unaper l'" che si terrà il 15 Marzo a Roma, a cui hanno già aderito numerosi sindaci e l'ANCI, in difesa di un', unita e. Questarappresenta un'occasione unica per ribadire con chiarezza la nostra posizione adi un'che risponda alle sfide globali, promuovendo politiche di inclusione, sostenibilità e sviluppo. Un'che non lascia indietro nessuno, che sostiene i territori e che investe nel futuro. Purtroppo, il Comune di Arezzo, sotto la guida dell'attuale amministrazione di destra, ha perso numerose occasioni di crescita e di sviluppo grazie a progetti e finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.