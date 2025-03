Lapresse.it - Pd, Furlan lascia e passa a Italia Viva: “Non ho condiviso scelte sul lavoro”

Leggi su Lapresse.it

“È una scelta sofferta, maturata dopo una lunga riflessione. Ringrazio le colleghe e i colleghi e la segretaria Schlein per questi due anni importanti dima la mia decisione purtroppo non poteva più attendere”. Così la senatrice Annamariaal ‘Corriere della Sera’ comunica la sua decisione dire il gruppo Pd di Palazzo Madama. Alla base della rottura coi dem, spiega l’ex segretaria della Cisl, il tema del: “Per me caratterizzante, rappresenta l’impegno di una vita: purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelleche il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni, penso per esempio al salario minimo legale. Fissare per legge il minimo salariale rischia di indebolire la contrattazione. Per me sono i contratti nazionali firmati da Cgil Cisl e Uil a definire i minimi salariali”.