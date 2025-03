Inter-news.it - Paz-Inter, ostacolo Real Madrid? Un’idea avvantaggia il Como – SM

Situazione Paz in continua evoluzione. Il ragazzo piace tantissimo all’, ma è di proprietà del. I Blancos potrebbere il.OBIETTIVO – Non è un mistero che Nico Paz piaccia tantissimo alla dirigenza dell’, ma ci sono due ostacoli da dover superare. Il primo è ovviamente il club che detiene il cartellino del ragazzo, ossia il; il secondo è il, attuale squadra del talentuoso argentino. Le Merengues, come già ampiamento detto, ha una tripla recompra su Paz: a nove milioni per il 2025, a dieci per il 2026, a undici per il 2027. Inoltre, in estate, lo stessopotrà avvalersi del 50% su una eventuale futura rivendita del ragazzo. Per quanto riguarda un suo ritorno, poi dipenderà da chi sarà anche l’allenatore delnella prossima stagione: o Carlo Ancelotti, il quale ha parlato proprio di Paz nelle ultime ore, o ad esempio Xabi Alonso.