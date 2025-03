Fanpage.it - Paura per Giulio Berruti a Pechino Express 2025: “Ho rischiato di morire, hanno detto all’autista di investirmi”

Leggi su Fanpage.it

per, membro della coppia degli Estetici, nella prima puntata di. L'attore stava per essere investito dagli avversari, Nathalie Guetta e Vito Bucci. "Hodi, stavano per investirmi", ha raccontato a Costantino della Gherardesca.