Ilrestodelcarlino.it - Pasta, spezie, carne e pesce scaduti o non sicuri: sequestrati oltre 285 kg di prodotti in un negozio

Parma, 7 marzo 2025 – Vendevaalimentari di ogni tipo senza nessun controllo. A scoprire il tutto sono stati i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha provveduto ad effettuare un sequestro amministrativo di285 kg dinon a norma, esposti in vendita in un emporio gestito da un cittadino cingalese a Calestano, in provincia di Parma. Riso,senza nessuna indicazione eNel dettaglio, durante un’ispezione mirata, nei giorni scorsi i militari della tenenza di Fornovo di Taro hanno individuato tra gli scaffali dell’emporio numerosinon conformi. Infatti, nell’esercizio commerciale sono stati trovati, pronti per essere acquistati dai clienti,115 kg di alimenti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana.