Cultweb.it - Pasta al sugo di finocchietto, ecco la ricetta che ama cucinare Lady Gaga

Leggi su Cultweb.it

L’ultimo disco disi intitola Mayhem, caos, ma lei, almeno in cucina, il caos non sa cosa sia. Questo grazie alle sue origini italiane di cui è estremamente orgogliosa. In un’intervista al Corriere della Sera, Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha raccontato di essere fiera del suo background e di amare tutto dell’Italia, a partire dal cibo. Unain particolare le riesce bene si tratta di unacoldi. Un accostamento decisamente particolare (molto siculo) che ha delle radici ben precise.Il padre di, Joe Germanotta, imprenditore nel settore informatico e proprietario del ristorante Joanne a New York, ha scritto qualche anno fa un libro con ricette di famiglia intitolato Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian-American Restaurant (lo trovate qui).