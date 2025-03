Bergamonews.it - Passione, malinconia e dolore: la struggente poesia teatrale in “Amore” di Delbono

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Che altro può una creatura se non amare / tra creature, amare?”. Versi del poeta Carlos Drummond De Andrade, che sintetizzano l’impellenza emotiva e multiforme di “”, spettacolo di Pippo, prodotto da Emilia Romagna Teatro Ert e Teatro Nazionale, andato in scena giovedì 6 marzo al Teatro Donizetti, nell’ambito della Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.Uno spettacolo dal titolo apparentemente semplice capace però di racchiudere in sé una molteplicità di significati. Uno spettacolo che è ricerca, viaggio musicale e lirico (attra)verso l’(“bisogno fondamentale”), che si muove tra Portogallo, Angola, Capo Verde e Messico, ma anche tra le sfumature dell’anima.Quadri e tableaux vivants scenici si alternano tra musica e silenzi, con le note del fado portoghese che esplodono in slanci ditravolgente e malinconica, attraverso le voci e le chitarre di Pedro Joìa e Miguel Ramos.