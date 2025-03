Ilfattoquotidiano.it - Passeggero perde l’aereo, corre in pista e si mette davanti al velivolo per fermarlo: il video

Ha invaso laper impedire il decollo di un aereo: siamo all’aeroporto El Tepual di Puerto Montt, nella regione di Los Lagos, Cile, ed è qui che un 29enne ha violato le misure di sicurezzando fino all’area in cui ilstava completando le manovre pre-decollo. Il ragazzo si è piazzato sulla traiettoria deldopo avere perso il volo Latam Airlines per Concepción. Dopo circa un minuto, un dipendente dell’aeroporto gli ha intimato di andarsene, mentre le guardie lo hanno bloccato e consegnato alle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato. L’uomo ha precedenti per furto e minacce. Né la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), né Latam Airlines, né l’aeroporto hanno rilasciato dichiarazioni.L'articoloine sialper: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.