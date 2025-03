Ravennatoday.it - Partono i lavori alla Casa della Comunità di Bagnacavallo: un intervento da 150mila euro

Leggi su Ravennatoday.it

Dopo il cantieredi Alfonsine,al via anchedi. L’immobile di via Vittorio Veneto 8 sarà sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, è prevista la sostituzione o il restauro degli infissi più vecchi.