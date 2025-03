Movieplayer.it - Parthenope: nuova autopsia per il costumista di Paolo Sorrentino, morto misteriosamente a Capri

Autorizzata dalla Procura di Napoli l'-bis alla salma, la famiglia delLuca Canfora non crede all'ipotesi del suicidio. Si riapre il caso Luca Canfora, ilditrovato senza vita nelle acque dil'1 settembre 2023 dove si stava girando il film di. La Procura di Napoli ha autorizzato unadella salma venendo incontro alla richiesta della famiglia di canfora, che non crede all'ipotesi di suicidio. Anche se questa sembra l'ipotesi più accreditata al momento, i magistrati hanno deciso di approfondire il caso in virtù degli elementi incongruenti riscontrati al momento del ritrovamento del cadavere - la ferita alla testa e l'abbigliamento con cui Canfora è stato ritrovato - dopo il lungo .