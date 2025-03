Lapresse.it - Paris trionfa in discesa a Kvitfjell, prima vittoria stagionale

Dominikha vinto ladella coppa del mondo maschile 2025 di sci alpino disputata oggi a. L’azzurro, in forza al Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, si è imposto con il tempo di 1’44?67 chiudendo davanti a quattro svizzeri. Sul podio con lui Marco Odermatt, secondo a 0?32, e Stefano Rogentin, terzo a 0?63.perLa gara in Norvegia regala il primo successoal campione altoatesino, che torna così sul gradino più alto del podio a quasi 15 mesi di distanza dalladella Val Gardena di fine 2023. Domme interpreta ancora una volta alla perfezione il tracciato scandinavo, disegna una traiettoria impareggiabile nel tratto centrale della pista ed è veloce come nessun’altro nello schuss finale.Il crescendo di condizione dinella seconda parte della stagione è evidente e dopo aver sfiorato per questione di centesimi le medaglie iridate di Saalbach tanto in superG quanto in, nelle ultime settimane ha saputo saliresul podio a Crans Montana – in superG – ed ora insu una delle piste che hanno saputo esaltarlo maggiormente nella sua enorme carriera, nevi su cui ha vinto 4 discese e un superG.