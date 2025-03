Panorama.it - Paris Fashion Week: l'unicità storica di Schiaparelli

La collezione Autunno Inverno 2025 disegnata da Daniel Roseberry persi muove su un crinale sottile e affascinante, dove il dialogo tra maschile e femminile, tra austerità ed eccesso, tra rigidità e morbidezza si fa il cuore pulsante della narrazione stilistica.Con sguardo acuto e sensibilità contemporanea, il concetto stesso di femminilità, viene ridefinito attraverso un sapiente gioco di contrasti. Le silhouette, ispirate tanto all'iconografia del Texas quanto alla tradizione sartoriale della Maison, si configurano come un equilibrio tra potenza e grazia. Il cappotto duster, il jeans dalla gamba arcuata, lo stivale da cowboy Red Wing e la fibbia oversize della cintura western vengono riletti in chiave haute couture, trasformando capi di derivazione utilitaria in autentiche dichiarazioni di stile.