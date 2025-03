Panorama.it - Paris Fashion Week: la sensualità conturbante di Tom Ford

Leggi su Panorama.it

Ancora una volta Parigi si conferma la piattaforma moda più creativa e soprattutto più emozionale al mondo. Sarà la monumentalità dell’architettura, l’ingombrante retaggio storico o più semplicemente l’allure glamour che, nell’immaginario comune, da sempre avvolge di fascino la città. Non è un caso che oggi la sola haute couture che abbia un senso sia qui, nella Ville Lumière, e che diverse collezioni Made in Italy scelgano di sfilare qui piuttosto che a Milano, vedi Fendi Couture, Armani Privé e Valentino. Così il brand Tom, per il suo ritorno sulle passerelle, sceglie la settimana della moda parigina, un evento attesissimo dovuto all’esordio in qualità di direttore creativo di Haider Ackermann, stilista colombiano, francese d’adozione, molto amato dalla stampa di moda e soprattutto da molte celebrities.