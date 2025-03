Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: la startlist e chi parteciperà. Occhi puntati su Jonas Vingegaard

Non solo le corse italiane. Come al solito in questo periodo della stagione il World Tour si divide tra il Bel Paese e la Francia: durante la Tirreno-Adriatico spazio anche alla. Forse glisaranno piùsull’Oltralpe visto che al via ci sarà un corridore del calibro di, a testarsi in vista del Tour de France.Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti con lacompleta.ALPECIN-DECEUNINCKBAYER TobiasDEBRUYNE RamsesDEL GROSSO TiborKIELICH TimoPLANCKAERT EdwardRIESEBEEK OscarVERGALLITO LucaARKÉA-B&B HOTELS COSTIOU EwenDEMARE ArnaudGARCIA PIERNA RaulGUERNALEC ThibaultSCOTSON MilesSENECHAL FlorianTHIERRY PierreBAHRAIN VICTORIOUSBUITRAGO SantiagoGOVEKAR MatevzGRADEK KamilHAIG JackMARTINEZ LennyWRIGHT FredZAMBANINI EdoardoCOFIDIS ANIOLKOWSKI StanislawDE GENDT AimeIZQUIERDO ClemenMAISONOBE SamMONIQUET SylvainPEREZ AnthonySAMITIER SergioDECATHLON AG2R LA MONDIALE ARMIRAIL BrunoBISSEGGER StefanDE PESTEL SanderGALL FelixNAESEN OliverPARET-PEINTRE AurélienSCOTSON CallumEF EDUCATION-EASYPOSTALBANESE VincenzoASGREEN KasperDOULL OwainPOWLESS NeilsonSTEINHAUSER GeorgSWEENY HarrisonWALKER MaxGROUPAMA-FDJ CAVAGNA RemiGENIETS KévinGRUEL ThibaudJACOBS JohanKÜNG StefanMARTIN GuillaumePALENI EnzoINEOS GRENADIERS ARENSMAN ThymenFOSS TobiasJUNGELS BobSHEFFIELD MagnusSWIFT BenTARLING JoshuaWATSON SamuelINTERMARCHÉ-WANTY GOOSSENS KobePAGE HugoPETIT AdrienSMITH DionVAN DER HOORN TacoVAN SINTMAARTENSDIJK RoelZIMMERMANN GeorgLIDL-TREKBERNARD JulienGIBBONS RyanHOOLE DaanKIRSCH AlexPEDERSEN MadsSKJELMOSE MattiasVERGAERDE OttoMOVISTAR TEAM BARTA WilliamCASTRILLO PabloCEPEDA JeffersonGARCIA CORTINA IvanMILESI LorenzoMORO ManlioROMEO IvanRED BULL-BORA-HANSGROHE LIPOWITZ FlorianMULLEN RyanSOBRERO MatteoVAN DIJKE MickVAN POPPEL DannyVLASOV AleksandrZWIEHOFF BenSOUDAL QUICK-STEP BASTIAENS AycoLAMPAERT YvesMERLIER TimSCHACHMANN MaximilianVAN GESTEL DriesVAN LERBERGHE BertVAN WILDER IlanTEAM JAYCO ALULA DURBRIDGE LukeHEPBURN MichaelMATTHEWS MichaelO’BRIEN KellandO’CONNOR BenSCHMID MauroWALSCHEID MaxTEAM PICNIC POSTNLANDRESEN Tobias LundBARDET RomainBARGUIL WarrenDEGENKOLB JohnFLYNN SeanJAKOBSEN FabioVAN DEN BERG JuliusTEAM VISMA LEASE A BIKEAFFINI EdoardoCAMPENAERTS VictorHAGENES Per StrandJORGENSON MatteoLEMMEN BartZINGLE AxelUAE TEAM EMIRATES XRG ALMEIDA JoãoMCNULTY BrandonMOLANO Juan SebastianNARVAEZ JhonatanOLIVEIRA IvoPOLITT NilsSIVAKOV PavelXDS ASTANABOL CeesCHAMPOUSSIN ClementCHARMIG AnthonFEDOROV YevgeniyTEJADA HaroldTEUNISSEN MikeVINOKUROV NicolasCAJA RURAL-SEGUROS RGA BERWICK SebastianFERNANDEZ SamuelLEITÃO IúriNICOLAU JoelOTRUBA JakubSILVA Guillermo ThomasSORARRAIN GorkaTOTALENERGIES CRAS SteffDELETTRE AlexandreGACHIGNARD ThomasJEANNIÈRE EmilienJEGAT JordanLEROUX SamuelTURGIS AnthonyTUDOR PRO CYCLING TEAMALAPHILIPPE JulianDAINESE AlbertoHALLER MarcoLIENHARD FabianMAYRHOFER MariusSTORER MichaelTRENTIN MatteoUNO-X MOBILITYABRAHAMSENJANSEN Amund GrøndahlKRISTOFF AlexanderKULSET JohannesLEKNESSUND AndreasSKAARSETH AndersWÆRENSKJOLD Søren