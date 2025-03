Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Bella varietà per la Corsa del Sole

Ci siamo. Tra poco più di quarantotto ore si alzerà il sipario sulla, iconicafrancese in programma dal 9 al 16 marzo che coinvolgerà alcuni dei ciclisti più rappresentativi della scena internazionale. Tanta la carne al fuoco per quella che sarà l’edizione numero 83 di una rassegna che prevede la partecipazione di 154 corridori, suddivisi in 22 squadre con unad ottocon partenza da Le Perray-en-Yvelines ed arrivo nella Capitale della Costa Azzurra. Complessivamente sono previsti tre arrivi per i velocisti, tredi montagna con due arrivi in salita, una frazione mista oltre che una cronometro a squadre di 28,4 km. Osserviamo le ottonel dettaglio.Prima tappa, domenica 9 marzo: Le Perray-en-Yvelines > Le Perray-en-Yvelines (156.